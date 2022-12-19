سوناطراك : المصادقة على الميزانية السنوية لسنة 2023

عقدت شركة سوناطراك اليوم الاثنين جمعيتها العامة العادية برئاسة وزير الطاقة والمناجم ومشاركة أعضائها وزير المالية، محافظ بنك الجزائر وممثل عن رئاسة الجمهورية طبقا للنظام الأساسي للمؤسسة. وحضر أشغال هذه الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة وكذا محافظي الحسابات.

وحسب بيان الشركة ، فقد تم التطرق خلال هذه الجمعية العامة لتطور أسواق الطاقة وتحديات صناعة النفط والغاز الطبيعي في ظل المتغيرات الجيوسياسية والمناخية التي يشهدها العالم بأسره.

كما تم المصادقة على الميزانية السنوية للشركة لسنة 2023 واعتماد مخطط التنمية المتوسط المدى 2023 - 2027 المتعلق بالإنتاج، الاستثمار والتسويق وكذا التمويل المالي للاستثمار والتشغيل.