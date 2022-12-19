مولودية وهران: أمر بإيداع رئيس النادي الهاوي الحبس

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بإيداع رئيس النادي الهاوي لمولودية وهران شمس الدين بن سنوسي وأمين الخزينة خروبي، الحبس الاحتياطي في قضية الخمس ملايير سنتيم التي استفاد منها النادي الهاوي من قبل السلطات المحلية لوهران خلال الأشهر الماضية والتي أمر الوالي سعيد سعيود بفتح تحقيق في وجهتها.

وبعد التحقيقات التي فتحتها الجهات المختصة والاستماع إلى كل الأطراف، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران أول أمس بإيداع رئيس النادي الهاوي لمولودية وهران شمس الدين بن سنوسي وأمين الخزينة خروبي الحبس الاحتياطي إلى غاية استكمال كل التحقيقات والإجراءات اللازمة قبل صدور الحكم النهائي في هذه القضية التي أصبحت حديث العام والخاص لدى أنصار النادي الوهراني.

يذكر أن رئيس النادي الهاوي لمولودية وهران شمس الدين بن سنوسي ومعه أمين الخزينة خروبي، مجبرين على التقدم لمصالح الأمن بعد قرار وضعهما رهن الحبس الاحتياطي، في غضون ثمانية أيام قبل صدور حكم إلقاء القبض عليهما من قبل الجهات المعنية.