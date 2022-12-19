جريمة قتل بشعة بسيدي بلعباس

شهد حي "صانطا" الشعبي الكائن ببلدية سفيزف 39 كم شرقي عاصمة ولاية سيدي بلعباس بعد عصر اليوم الاثنين جريمة قتل بشعة راح ضحيتها كهل في الـ 55 سنة من العمر وذلك بعد تلقيه لضربات موجعة على مستوى الرأس على يد جاره الستيني باستعمال آلة حادة.وكانت محاولات انقاذ الضحية من الهلاك قد باءت كلها بالفشل خاصة بعد ان وقف الجميع على حدة النزيف الذي عانى منه المدعو "م.أ" وهو يحول على جناح السرعة إلى مفر استعجالات مستشفى سفيزف ، فيما تحدثت مصادر محلية عن تمكن رجال الأمن من توقيف الجاني ، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.

يذكر أن الضحية يعد احد جيران الجاني البالغ من العمر 61 سنة ، فيما تجهل الاسباب الكامنة من وراء الحادثة التي اهتزت على وقعها مدينة سفيزف ، بعد ان تداولت شهادات دخول الرجلين في نقاش حاد قبل أن يستعين القاتل بآلة حادة كان قد أتى بها من منزله.