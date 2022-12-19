تعزيز العلاقات في قطاع السياحة مع هذا البلد

استقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي الاثنين بمقر الوزارة، سعادة سفير زيمبابوي بالجزائر، فوسوموزي انتونجا، وسمح اللقاء بتباحث فرص تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية.

وحسب بيان للوزارة، فقد عبر الطرفان عن رغبتهما في تنشيط التعاون الاقتصادي البيني لاسيما في مجال السياحة والصناعة التقليدية، فضلا عن تشجيع المشاركة المتبادلة في التظاهرات والمعارض المخصصة للسياحة والصناعة التقليدية المنظمة في البلدين.

كما أعرب الطرفان خلال المحادثات، على أهمية تكثيف الجهود من أجل توسيع آفاق التعاون وترقية الشراكة بين البلدين لاسيما في مجال التكوين السياحي والفندقي.