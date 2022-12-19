ولاية جديدة معنية بالتسجيل في السكن الترقوي الحر

كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عن اعادة فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في برنامج الترقوي الحر.

وتشمل العملية ولاية بومرداس على مستوى موقع : 132 مسكن ترقوي حر بودواو، عبر موقع المؤسسة، ابتداءا من يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 على الساعة11:00 صباحا.

وحسب بيان المؤسسة يشمل الموقع شقق ذات اربعة غرف وخمسة غرف، فيما يخص سعر السكنات فهي على النحو التالي:

- تتراوح مساحة شقة ذات أربعة غرف من 114.6 متر مربع الى 116.5 متر مربع.

يبدا سعر شقة ذات اربعة غرف مع المراب من370.00 233 16 دج الى 245.00 492 16 دج .

- تتراوح مساحة شقة ذات خمسة غرف من 129.9 متر مربع الى 131.7 متر مربع.

يبدا سعر شقة ذات خمسة غرف مع المراب من 995.00 317 18 دج الى 245.00 563 18 دج .