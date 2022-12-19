الرئيس التونسي يصر على استكمال الانتخابات ويتجاهل نسبة التصويت

ع/ل

تجاهل الرئيس التونسي انتقادات القوى السياسية والمدنية، لنتائج التصويت وتدني نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي ورفض مطالب بالغاء الانتخابات وأصر على إجراء دور ثاني .

وقال الرئيس قيس سعيد، خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان أن "ردود الفعل من قبل بعض الجهات المعروفة التي لم تجد هذه المرة شيئا تركز عليه، سوى نسبة المشاركة في هذه الدورة الأولى، للتشكيك في تمثيلية مجلس نواب الشعب القادم ، في حين أن نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين".

، وأكد قيس سعيد أن "مثل هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات لا دأب لها إلا التشكيك فضلا عن تورط البعض في قضايا لا تزال جارية أمام المحاكم مردود على أصحابه بكل المقاييس بل هو شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول".

واضاف الرئيس التونسي "من المفارقات التي تشهدها تونس هذه الأيام أن الذين يحاولون التسلل بأي طريقة كانت، وفيهم فضلا عن المتورطين في قضايا عمالة وفساد، من لم يفز في الانتخابات التشريعية الماضية إلا ببضع عشرات من الأصوات أو ببقية باقية منها نتيجة لطريقة الاقتراع التي كانت معتمدة".

وكانت مجموع القوى السياسية في تونس، من الموالاة والمعارضة ،قد طالبت الرئيس قيس سعيد بإجراء خطوة إلى الوراء والغاء الانتخابات والدور الثاني واطلاق حوار وطني .

وفي السياق أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ،عن تصحيح جديد لنسبة التصويت من 8,8 في المائة،الى 11.22 في المائة ، لكنها تبقى برغم ذلك أدنى نسبة تصويت في تاريخ الانتخابات في العالم وتونس، واكدت فوز 22 مرشحا بمقاعد في البرلمان ، من مجموع 161 مقعدا، فيما سيجرى دور ثاني في 139 دائرة انتخابية بين مرشحين الاول والثاني لحسم المقاعد المتبقية .