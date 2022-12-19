وزير الصناعة يستقبل متعاملي العتاد الطبي

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، الاثنين، بمقر الوزارة، وفدا من الفدرالية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين للعتاد الطبي التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مرؤوسا بحزاب بن شهرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد خصص اللقاء الذي يندرج في إطار التنسيق المستمر مع مختلف المتعاملين الصيدلانيين، لمواصلة الإصلاحات التي شرعت فيها وزارة الصناعة الصيدلانية، لا سيما في الجانب المتعلق بإعادة تنظيم سوق المعدات الطبية والتعديلات التنظيمية التي يتعين إجراؤها لتسهيل إجراءات استيراد العتاد الطبي وتوزيعه وتصنيعه.

وأضاف نفس المصدر، بأن لقاء الفدرالية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين للعتاد الطبي من التعبير عن رغبته في استمرار وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية على سوق المعدات الطبية وتعزيز التشاور من خلال إصدار الآراء حول مختلف النصوص التنظيمية الواجب تعديلها وتوسيع التعاون لمكافحة الاستيراد والتسويق الموازي و غير الشرعي للمعدات والمستلزمات الطبية.