التوقيع على دفتر الشروط الخاص باشهاد "حلال"



تم الاثنين، تحت إشراف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، التوقيع على دفتر الشروط الخاص بإشهاد "حلال" بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومسجد باريس الكبير، بهدف وضع الإشهاد على مختلف السلع الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد وقّع على دفتر الشروط كل من الأمين العام للوزارة رضوان معاش، وعميد مسجد باريس الكبير السيد شمس الدين حفيظ.

وقد أوضح الوزير بالمناسبة أن التوقيع على دفتر الشروط جاء بعد التشاور والتنسيق مع مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، وبعد أن صدر منذ يومين المقرر الذي يقضي بتفويض عملية إصدار الإشهاد لمعهد عبد الحميد بن باديس التابع لمسجد باريس لإصدار هذه الوثيقة المهمة.

وقد حدّد هذا الدفتر آلية العمل وكيفية إصدار الإشهاد حسب طبيعة المواد الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر، والشروط التي يتوجب أن تقوم بها اللجنة المؤهلة لمتابعة تلك المواد وآليات المراقبة.