19جريحا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالجلفة

أصيب 19 شخصا في حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين صباح اليوم الثلاثاء على مستوى الطريق الوطني رقم 01 "ب " في شطره العابر لولاية الجلفة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها، إن إسعافات الوحدات الرئيسية والإدريسية وعين الإبل والمركز المتقدم بوادي الصدر، تدخلت صبية اليوم الثلاثة في تمام الساعة الثانية بعد منتصف وثلاثين دقيقة (02:30) لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط بشار -سوق أهراس، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 "ب" حوالي 11 كلم عن منطقة "مدرق" اتجاه الدويس بلدية تعظميت في دائرة عين الإبل.

وأوضح نفس المصدر إن الحادث خلف إصابة 19 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 05 و70 سنة بجروح متفاوتة الخطورة تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وتحويلهم إلى مستشفى الإدريسية.