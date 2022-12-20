المسيلة: ثلاثة قتلى في اصطدام بين سيارة وشاحنة

توفي ثلاثة أشخاص في حادث مرور وقع فجر اليوم الثلاثاء بالطريق الوطني رقم 46 الرابط بين بن سرور وولتام في ولاية المسيلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية لذات الولاية في منشور عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، إن وحدتها الثانوية ببن سرور تدخلت فجر هذا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة وخمسين دقيقة (05:50)، لأجل حادث مرور مميت نجم عن اصطدام بين سيارة مغطاة وشاحنة ذات مقطورة بمنطقة المردود على مستوى الطريق الوطني رقم 46 وبالضبط بمنطقة الزهاني التابعة إقليميا لبلدية بن سرور.

وأضاف المصدر ذاته إن الحادث خلف وفاة ثلاثة أشخاص في عين المكان تتراوح أعمارهم بين 30 و45 سنة كانوا على متن السيارة تم نقل جثثهم إلى المصلحة المختصة لمستشفى بن سرور.

من جهتها فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن سرور تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المروع.