حظر "تيك توك": ولايتان تنضمان لقائمة الولايات الأمريكية

انضمت ولايتا لويزيانا ووست فرجينيا إلى قائمة الولايات الأمريكية التي منعت ولو جزئيا استخدام تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف من إمكانية استغلال الأجهزة الحكومية الصينية للمعلومات التي قد يتضمنها التطبيق للتجسس على الأمريكيين ومراقبة المحتوى.

وأصبحت الهيئات الحكومية في ولايتي لويزيانا ووست فرجينيا الأمريكية، أحدث من يفرض حظرا على استخدام تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة على الأجهزة التابعة لحكومتيهما بسبب مخاوف من إمكانية أن تستخدمه الصين لتتبع الأمريكيين ومراقبة المحتوى.

وكان بعض من أعضاء الكونغرس اقترح الأسبوع الماضي حظرا شاملا على المنصة على مستوى البلاد، مما سيجعل الولايات المتحدة تقتفي أثر دول مثل الهند حظرت بالفعل استخدام المنصة.

ومنعت 19 ولاية أمريكية بشكل جزئي على الأقل وصول الأجهزة التي تستخدمها حكومات تلك الولايات إلى منصة "تيك توك"، المملوكة لشركة بايت دانس ليمتد الصينية ومقرها بكين. وتمت أغلب عمليات الحظر خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت شركة غامف هولدنغ كورب، التي تبيع برامج لمؤسسات تتيح لها إجراء عمليات تنقيح وإجراءات أمنية على هواتف آيفون وأجهزة أبل الأخرى، إن عملاءها من الأجهزة الحكومية منعوا الوصول إلى "تيك توك" منذ بداية العام الحالي.