أسعار النفط في منحى تنازلي

تراجعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تراجع الطلب.

وكانت أسواق النفط قد استهلت تعاملاتها الصباحية على ارتفاع مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لتجديد احتياطي النفط الاستراتيجي، لكنها تراجعت بعد ذلك بسبب حالة عدم اليقين بشأن تأثير ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين أكبر مستورد للنفط.

وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فيفري المقبل بنحو 0.11 بالمائة، إلى 79.71 دولارًا للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم جانفي الداخل بنسبة 0.11 بالمائة، إلى 75.11 دولارًا للبرميل. وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين، على ارتفاع بأكثر من 1 بالمائة مع احتمال انتعاش الطلب.