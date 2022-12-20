الرابح والخاسر.. وصاحب "البركة"

لم يحالف الحظ فريق "الديكة" للظفر بالنجمة الثالثة في مونديال قطر، بعد الهزيمة أمام الأرجنتين في مقابلة مجنونة حدث فيها كل شيء، ماعدا الشك في أحقية "التانغو" في الفوز بالنجمة الثالثة التي كانت عن جدارة واستحقاق من قبل رفقاء ليونيل ميسي الذين قدموا الفعل، بينما اكتفى "الديكة" برد الفعل فقط.

لكن هل خسرت فرنسا ماكرون كأس العالم فقط، أم خسرت أشياء أخرى كانت تمني النفس بتحقيقها من وراء "الحملة" التي شنتها ضد دولة قطر منذ عدة أشهر، وبطريقة حولتها إلى "أوفردوز"، ولذلك يقال "إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده"..

لقد شن سياسيو فرنسا، من يسارها إلى يمينها، حملة منسقة دعت فيها إلى مقاطعة مونديال قطر، وعدم مشاهدة مباريات كأس العالم، بحجة عدم احترام قطر لحقوق العمال المهاجرين الذين توفوا في عملية تشييد الملاعب، وأيضا بمبرر استعمال قطر مكيفات الهواء في الملاعب، ما يضر بالبيئة حسبهم، وكذلك بسبب منع الكحول ورفض تظاهر "المثليين".

لم تسقط فقط دعوات المقاطعة التي تزعمتها أحزاب فرنسا وبلدياتها، بل أظهرت الأرقام القياسية حول نسب المشاهدة للمونديال في فرنسا أن الشعب الفرنسي في جهة، وقادته السياسيين ووسائل إعلامه في جهة أخرى، ما يعني أن الطبقة السياسية الفرنسية ليست فقط في وضعية "التسلل"، وإنما يتعين عليها مراجعة خطابها السياسي بشكل جذري، لأنه أضحى خطابا لا يسمع ولا يرى ولا يؤثر في الشعوب ولا امتداد له في الواقع، ويعد مونديال قطر فرصة لها لاستخلاص الدروس قبل المواعيد الانتخابية في فرنسا، حتى لا تحال تلك الأحزاب إلى المتحف.

وخسرت وزيرة الرياضة الفرنسية التحدي الذي حاولت به كسر أصول الضيافة وتركيع دولة قطر، ومعها بقية الدول العربية والإسلامية، عندما راحت تعلن للعالم "سنرفع شعار المثليين إذا كسبنا بطولة كأس العالم"، لكن هذه الزعامة الزائفة عراها فريق "التانغو" وأسقطها ميسي بالضربة القاضية، حيث خطف النجمة الثالثة لفائدة الأرجنتين وترك فريق "الديكة" يذرف الدموع ويجر أذيال الخيبة، وليس بوسع أي فرنسي القول إن الأرجنتين سرقت منهم الفوز الذي كان تاريخيا ومستحقا.

لقد خسر الرئيس ماكرون، الذي تنقل إلى قطر لمتابعة مباراة "الديكة" عن قرب، رهانه في أن حافلة الفريق الفرنسي المتوج بكأس العالم طبعة 2022 ستأخذ هذه المرة كامل الوقت في الاحتفال بالنجمة الثالثة في شارع الشانزيليزي، لتدارك سقطة عام 2018، ويومها هربت الحافلة بسرعة لدى عودتها بكأس العالم من روسيا مباشرة إلى قصر الإليزي، حتى يستثمر الرئيس انتخابيا وشعبيا وسياسيا في ذلك الفوز الكروي. لكن ليس كل ما يخطط له ماكرون يدركه، بعدما قرر التاريخ عدم تكرار نفسه، فلم تكن خطاباته ولقاءاته مع لاعبي المنتخب الفرنسي في غرف تغيير الملابس كافية لشحن البطاريات، وسقطت معها كل الحسابات التي رُسمت لرفع نسب شعبية الرئيس في مثل هذه المواعيد الرياضية الهامة.

لقد خسرت فرنسا النجمة الثالثة، وكثيرا من المصداقية داخليا وخارجيا، وربحت الأرجنتين كأس العالم، وخلدت نجمها ليو ميسي للأبد في عالم الكرة كما كان حال مارادونا، وتمتع العالم وفرح الأنصار بهذه النسخة المميزة من المونديال، بشهادة رئيس الفيفا أنفانتينو، ونالت قطر التقدير والاحترام، وكانت "البركة" معها من البداية للنهاية.