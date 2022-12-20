التقاعد: تجديد الوثائق يتم حسب شهر الميلاد

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد، أن تجديد الدوري للوثائق سيكون على مستوى الوكالات المحلية للصندوق يتم حسب شهر الميلاد من كل سنة.

وأوضح الصندوق عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، أنه في إطار عملية التجديد الدوري للوثائق الإدارية، ينهي الصندوق الوطني للتقاعد إلى علم كافة المستفيدين من التقاعد المباشر أو المنقول أن عملية تجديد الوثائق على مستوى الوكالات المحلية للصندوق تتم حسب شهر الميلاد من كل سنة.

في حين، دعا الصندوق الوطني للتقاعد، كافة المتقاعدين وذوي الحقوق إلى استعمال مختلف التطبيقات الإلكترونية. التي تحت تصرفهم لتفادي تنقلهم على غرار تطبيق "تقاعدي" وخاصية التعرف عن طرق الوجه.