"ليكيب" تختار التشكيلة الأسوأ في المونديال

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن التشكيلة الأسوأ في بطولة كأس العالم 2022 والتي شهدت تواجد غاريث بيل نجم ويلز، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من منتخب بولندا.

وجميع اللاعبين الذين اختارتهم "ليكيب" ينتمون إلى منتخبات ودعت البطولة من الدور الأول، ما عدا لاعبو بولندا بالإضافة إلى لاعب من السنغال.

واختارت الصحيفة الفرنسية الشهيرة الحارس الويلزي هينيسي في حراسة المرمى، وفي الدفاع البولندي مات كاش، والإيراني كنعاني والقطري خوخي بوعلام والبلجيكي يانيك كاراسكو.

وجاء في خط الوسط البولنديين بيليك وزيلينسكي، بالإضافة إلى السنغالي كريبل دياتا والدنماركي سكوف أولسن، وتواجد الكوستاريكي كونتريراس والويلزي غاريث بيل في خط الهجوم.

يذكر أن المصدر ذاته، اختار أمس القائمة الأفضل في المونديال والتي عرفت تواجد ثلاثة لاعبين من المنتخب المغربي.