حصيلة مروعة لإرهاب الطرقات في أسبوع

توفي 35 شخصا وأصيب 1037 آخرون في 886 حادث مرور في الفترة الممتدة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، حسب ما أوردته اليوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وسجلت مصالح الحماية أثقل حصيلة على مستوى ولاية المسيلة بوفاة 13 شخصا في مكان الحادث وجرح 70 آخرين على إثر 24 حادث مرور.

وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت وحدات الحماية بـ 15820 تدخل، حيث تم إسعاف وإجلاء 15769 جريح ومريض إلى المستشفيات.

كما قامت وحدات الحماية بـ 739 تدخلا سمحت بإخـماد 466 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 57 حريقا، تلمسان بـ 25 حريقا والبليدة بـ 24 حريقا.

وفي مجال العمليات المختلفة قامت وحدات الحماية بـ 6071 تدخـل فـي نفس الفترة من أجل إنقاذ 374 شخص في حالة خطر وتغطية 5304 عمليات إسعاف.