الجزائر تدعم تموقعها في سوق الغاز

تتجه الجزائر إلى دعم توقعها في سوق الغاز الطبيعي هذه السنة، على خلفية التقديرات المعلنة، حيث يتوقع أن تفوق مستوى المبيعات المسجلة سنوات 2021 و2020، في وقت أعلن فيه المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم بالجزائر، ميلود مجلد، عن مستوى صادرات غازية بنحو 56 مليار متر مكعب دون تفصيل في المعطى المقدم، فيما سبق لمدير عام سوناطراك، توفيق حكار، الإعلان عن صادرات غازية لإيطاليا بنحو 27 مليار متر مكعب هذه السنة.

واستنادا إلى معطيات إحصائية متقاطعة من هيئة "سي أو أي سي" ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، فإن صادرات الجزائر الغازية بلغت سنة 2021 نحو 54.75 مليار متر مكعب، مقابل 39.45 مليار متر مكعب في سنة 2020.

وقد أعلن مدير عام مجمع سوناطراك، توفيق حكار، خلال معرض الإنتاج الوطني: "لقد قاربت صادراتنا 97 مليون متر مكعب يوميا نحو إيطاليا، وهو رقم لم نسجله منذ سنة 2011"، مضيفًا بأن الجزائر تصدر حاليًا ما يقارب 27 مليار متر مكعب من الغاز في السنة نحو هذا البلد.

وقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، مؤخراً، أن الغاز الجزائري سيلبي 38 بالمائة من احتياجات السوق الإيطالية العام المقبل، مشيرا في تصريحات نقلتها وكالة "نوفا للأنباء" الإيطالية، إلى أن الغاز الجزائري في طريقه لتعويض الغاز الروسي في ظلّ الوتيرة الحالية. وأبرز أن إمكانية رفع التصدير متاحة، لأن سعة أنبوب الغاز (ترانسميد) الذي يربط البلدين تصل إلى 34-35 مليار متر مكعب سنويًا.

وإجمالا، تصنف الجزائر كعاشر منتج عالمي للغاز الطبيعي، ويتجاوز مستوى الإنتاج 108 مليار متر مكعب، نصف الكمية تقريبا موجهة للتصدير والجزء الآخر موجه للاستهلاك الوطني. وتعدّ إيطاليا أهم زبون للجزائر، إلى جانب إسبانيا وتركيا وفرنسا، وكانت الجزائر البالغة احتياطياتها المثبتة من الغاز الطبيعي نحو 2400 مليار متر مكعب، تمد أوروبا بـ11 بالمائة مما تستهلكه من الغاز، وتقدر حصة صادرات الجزائر الغازية إلى أوروبا بـ83 في المائة، ومثلت إيطاليا وإسبانيا حصة 65 في المائة عام 2021.

وبحسب بيانات شركة النفط البريطانية بي بي، ارتفع إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي خلال عام 2021 ليصل إلى 100.8 مليار متر مكعب، مقابل 81.5 مليار متر مكعب، بنسبة نمو سنوية 24.1%، مع تحديد الجزائر لهدف رفع إنتاج النفط المكافئ بنسبة 2% سنويًا، ليصل إلى 205 ملايين طن بحلول عام 2025، ويتوقع أن يصل إنتاج النفط المكافئ إلى 191 مليون طن بنهاية العام الجاري 2022، مقابل 186 مليون طن خلال 2021.