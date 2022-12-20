هذه هي نسبة النمو في الصيد البحري

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الصيد البحري يفرض نفسه في السوق الوطنية ويساهم في الأمن الغذائي الوطني من خلال المنتجات الصيدية التي يزود بها السوق وكذلك لتلبية حاجيات المواطن ومن بين مؤشرات هذه السنة النمو الذي حققه القطاع حيث بلغ 19 بالمائة.

وأوضح هشام صلواتشي لبرنامج "ضيف الصباح " للقناة الأولى الإذاعية أن ارتفاع مؤشرات النمو في السنتين الأخيرتين بـ19 بالمائة راجع إلى ارتفاع مساهمة تربية المائيات القارية والبحرية في الإنتاج والذي قدر بنسبة 67 بالمائة أي ما يعادل كمية إنتاجية مقدرة بثمانية آلاف طن مما أدى -حسبه- في رفع نسبة مساهمة تربية المائيات في الإنتاج الصيدي الإجمالي والذي وصل إلى 6 بالمائة على أن يرتفع بنسبة 14 بالمائة في غضون 2024 .

وأبرز الوزير أن سياسة القطاع الآن ترمي إلى رفع القدرات الإنتاجية بتشجيع الاستثمار في تربية المائيات والغرض منها تعميم استثمارات تربية المائيات على مستوى كل ولايات الساحل في غضون 2024 .