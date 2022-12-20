"كان 2025": الوزير يعلق على تصريحات دراجي

كشف اليوم وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق أن ما قاله المعلق الجزائري في قنوات بين سبورتس القطرية حفيظ دراجي، فيما يخص احتضان الجزائر لنهائيات أمم إفريقيا 2025 سيأخذ بعين الاعتبار.

وقال سبقاق في منتدى جريدة " الحوار": " دراجي ليس بعضو المكتب التنفيذي ولا برئيس الاتحاد الإفريقي، لكنه إعلامي مقتدر وقام بتحليل للأمور وهو على إطلاع بكل صغيرة وكبيرة وما نشره من معلومات سيتم أخذها على محمل الجدية".

وأردف:" ما قام به دراجي أمر إيجابي يجعلنا أكثر تأهبا، لكن الجوانب الرسمية تأخذ منحنى آخر، ولهذا لم يتم الفصل في الأمر بعد، لأن هذا يتطلب اجتماع المكتب التنفيذي، نستطيع القول بأن هناك لوبيات وما تبع ذلك وهذا أمر طبيعي وحرب نزيهة وكل واحد يريد الفوز بالتنظيم، ونحن كذلك لدينا مهمة منتظرة منا فكل شخص يستطيع تقديم الإضافة في الموقع أو المنصب الذي يتواجد فيه فليقم بذلك لتحقيق مكاسب للجزائر".

وختم:"لو تفوز الدول المترشحة لاحتضان " كان 2025" بالجاهزية وتكون ملفاتها أفضل منا فمرحبا، صحيح الشبكات والجماعات الضاغطة تلعب دورا كبيرا، ولكن لدينا أدواتهم ولدينا أدواتنا، سيكون هناك اجتماع للمكتب التنفيذي وبعدها يتم الفصل في من يكون له شرف التنظيم".