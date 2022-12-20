آخر مستجدات كورونا في العالم

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 654 مليونا و31 ألفا و764 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و667 ألفا و968 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 99.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 35.9 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و87 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 692 ألفا و41 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و677 وفاة.