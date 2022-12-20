سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع شركة الغاز الألمانية

وقعت شركة سوناطراك وشركة الغاز الألمانية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى دراسة إمكانيات التعاون لإنجاز مشاريع في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وحسب بيان الشركة المنشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، وقعت اليوم سوناطراك وشركة الغاز الألمانية VNG AG، على هامش الطبعة الرابعة ليوم الطاقة الجزائري -الألماني، مذكرة تفاهم تهدف إلى دراسة إمكانيات التعاون لإنجاز مشاريع في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء بهدف تصديرهما نحو ألمانيا.

وسيتم التركيز في البداية على انجاز دراسات الجدوى المتعلقة بسلسلة القيم للهيدروجين، من الإنتاج والنقل إلى التسويق، بهدف تقييم إمكانات المشاريع التجارية التي سيتم تطويرها سويا في هذا المجال، يضيف البيان.

وأشار ذات المصدر، أن سوناطراك تنخرط بشكل تام في خارطة الطريق الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر بهدف إطلاق مشاريع تجريبية في المدى المتوسط.

شبكة القنوات الدولية الرابطة بين الجزائر وأوروبا، التي يمكن استعمالها لنقل الهيدروجين الأخضر وتوفر إمكانات إنتاج الطاقة الشمسية تسمحان لسوناطراك بالانخراط في استراتيجية طويلة المدى لتجسيد مشاريع الهيدروجين الأخضر بتكاليف تنافسية.