غليزان: توقيف شخصين يسوقان مكملات غذائية

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخصين يقومان بنشر مشاركات تتضمن تسويق مواد شبه صيدلانية ذات المنشأ الأجنبي (مكملات غذائية) غير مراقبة ومجهولة المصدر عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وهذا على إثر رصد إحدى الصفحات لمشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل مواد شبه صيدلانية ذات المنشأ الأجنبي مجهولة المصدر.

وعليه تم تشكيل فريق بحث أسفر عن تحديد هوية الشخصين وتوقيفهما على متن مركبة من نوع كادي فولسفاغن أين تم ضبط كمية من هذه الأدوية.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم تمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات المجاورة ليتم حجز كمية أخرى من هذه الأدوية. وقدرت الأدوية المحجوزة إجمالا بـ 24240 قرص دوائي. ليتم إنجاز ملف إجراء قضائي قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان عن قضية تهريب مواد صيدلانية باستعمال وسيلة نقل داخل الإقليم الجمركي، والممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلي بعرض وبيع وتوفير وتسليم مواد صيدلانية بأماكن غير مرخص بها من قبل المكلف باللجنة.