Sonatrach: signature d'un protocole d'entente de la société gazière allemande

Le groupe Sonatrach et la société gazière allemande "VNG AG" (VNG) ont signé, mardi à Alger, un protocole d'entente ayant pour objet l'examen des opportunités de coopération pour la réalisation de projets dans le domaine de l'hydrogène et l'ammoniac vert, dans le but de les exporter vers l'Allemagne, indique un communiqué de Sonatrach.