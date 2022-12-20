العاصمة: جمعة "دون سيارات"

تنظم بلدية الجزائر الوسطى بالعاصمة، تظاهرة "يوم بدون سيارات" خلال العطلة المدرسية الشتوية.

وأفادت ذات البلدية في منشور على صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن هذه التظاهرة ستكون خلال أيام الجمعة 23 ديسمبر، ويوم الجمعة 30 ديسمبر. بالإضافة كذلك إلى يوم الجمعة 06 جانفي 2023. وذلك ابتداء من الساعة 09:00 صباحا إلى غاية الساعة 19:00 مساء.

وستشهد التظاهرة تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية، الفنية، التربوية الترفيهية، الرياضية. ومفاجآت عديدة للأطفال على طول المسلك المؤدي من ساحة أودان إلى أدراج البريد المركزي.