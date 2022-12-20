توقيف شبكة متهمة باختطاف شاب في الحراش

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، نهاية الأسبوع الفارط، من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 06 أشخاص من بينهم امرأتين، متهمين باختطاف شاب وتعذيبه، حسب ما أورده، اليوم الثلاثاء، بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر.

وأوضح البيان أن مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش، تمكنت نهاية الأسبوع الفارط من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 06 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و44 سنة عن جناية الاختطاف، من بينهم امرأتين".

وكان ضحية هذه الشبكة الإجرامية شاب يبلغ 34 من العمر، حيث "تمكن عناصر الفرقة، وبعد تحريات معمقة، من تحريره بعد تعرضه للاحتجاز والتعذيب من قبل المشتبه فيهم''.

كما أسفرت العملية أيضا -يضيف المصدر ذاته- عن "ضبط و حجز 05 مركبات استعملت في هذا المخطط الإجرامي واسترجاع مركبة سياحية ملك للضحية كانت محل بحث".

وإثر ذلك، "تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة قضائيا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية الاختطاف، الاحتجاز والتعذيب متبوع بسرقة سيارة عن طريق الاستدراج باستحضار مركبات، مع توفر ظرفي التعدد والليل، إضافة إلى الضرب والجرح العمدي ومحاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد والتستر مع التصريح الكاذب"، وفقا للبيان.