اتحاد الشغل لقيس سعيد.. لن نترك تونس في مهب الريح

أعلن اتحاد الشغل التونسي (كبرى النقابات العمالية)، عن عقد اجتماعات عاجلة، وانعقاد هيئة إدارية وطنية هذا الأسبوع لاتخاذ قرار مناسب بشأن الوضع الحالي بعد فشل الانتخابات التشريعية السبت الماضي، ولأجل ما وصفه "إنقاذ تونس" من الانهيار الداخلي.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال تجمع عمالي "انتهى الوقت وتعفن الوضع كثيرا وهو وضع خطير، ستكون هناك اجتماعات للهيئات القيادية واجتماع حاسم للهيئة الإدارية الوطنية (أعلى هيئة في النقابة) لاتخاذ قرار لكي لا تترك البلاد في مهب الريح"، مضيفا أن "الاتحاد لن يسمح لا للعنف ولا للتطاحن وسيقدم اقتراحاته كقوة وطنية، وعلى المجتمع المدني لعب دوره لأن المسألة أصحبت مسألة إنقاذ وطن في ظل أحزاب تتنازع وتتصارع ".

ودعا الطبوبي الرئيس قيس سعيد إلى "الجلوس لطاولة الحوار، ولوضع رؤية سياسية واضحة، مضيفا إن "قيس سعيد فشل فشلا ذريعا في إدارة البلاد، وهو في طور بناء مسار خاطئ، ونحن لن نترك تونس لا للشعبوية ولا للتكلس"، وقال "الحل الوحيد لتونس، هو اجراء حوار جدي حقيقي والجلوس إلى طاولة المفاوضات لإخراج البلاد من المأزق الذي تعيشه، من السابق لأوانه تحديد قائمة المشاركين في الحوار المهم هو قبول الجلوس لطاولة الحوار".

ورفض الطبوبي اعتبار أن دعوات المعارضة في تونس، هي التي دفعت إلى عزوف التونسيين عن التصويت في الانتخابات التشريعية، معتبرا أن "العزوف كان لأن الشعب بات يرفض الجميع ومن بينهم المعارضة التي لم تفهم بعد الدرس"، كما انتقد ما وصفها بالإصلاحات الموجعة التي تقوم بها الحكومة وغموض تنازلاتها المقدمة لصندوق النقد الدولي، والمتضمنة خصخصة بعض المؤسسات العمومية.