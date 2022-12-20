عشاق كرة القدم في مواجهة "اكتئاب" ما بعد المونديال

أسدل الستار، مساء أول أمس، عن أكبر تظاهرة كروية عالمية بتتويج مستحق للمنتخب الأرجنتيني، بقيادة نجمه الأول ليونيل ميسي بكأس العالم وسط تنويه وإشادة بالنجاح الباهر الذي حققته دولة قطر في مجال التنظيم، وهو ما رشح "الطبعة العربية" لأن تكون الأحسن في التاريخ بشهادة أكبر الأخصائيين والمتتبعين وحتى نجوم كرة القدم العالمية السابقين.

وستكون فترة ما بعد مونديال قطر صعبة على "مجانين" كرة القدم ومحبي وهواة اللعبة الأكثر شعبية في العالم، بحكم أنهم سيجدون أنفسهم أمام "فراغ عاطفي رهيب" بعدما سبق لهؤلاء وأن تلذذوا وتراقصوا على وقع "ريتم – كروي - جهنمي" تراوح معدله ما بين 90 إلى 360 دقيقة طوال شهر كامل.

وذلك بعدما فرضت البرمجة إجراء مباراة إلى أربع مقابلات كروية في اليوم، الأمر الذي من شأنه أن يطرح العديد من الإفرازات السلبية لدى هذا النوع من الأشخاص، بداية بالعزلة والانطواء على النفس أو الميول نحو ممارسة هواية بديلة رغم الاقتناع الكلي باستحالة نجاحهم في تعويض غياب الكرة المستديرة من المستوى العالي عن يومياتهم.

ويبقى من غير المنطقي أن ينجح ذلك الشخص الذي عاش قمة النشوة وذروتها بمناسبة النهائي التاريخي، الذي جمع الأرجنتين بفرنسا، وما حمل في طياته من إثارة وحماس منقطعي النظير على أرضية ملعب "لوسيل" القطري في التخلص النهائي، من آثار ومخلفات تلك المواجهة التاريخية قياسا بما عاشته تلك المباراة من "تقلبات" و"منحنيات".

وكل ذلك بغض النظر عن نهاية الحدث العالمي الذي برعت قطر في تصميم مخرجاته، خاصة عند إطلاع ذلك الشخص المتيم بحب الكرة بأن اليوم الموالي سيكون ببساطة دون "كرة القدم" التي ألف متابعة أطوارها من أمام شاشة التلفاز.

وهو معطى حذر منه حتى خبراء نفسانيون، حين راحوا يتحدثون عن إمكانية معاناة هؤلاء من انعكاسات خطيرة كتعرضهم المباشر للاكتئاب وحتى الحزن الشديد مع انتهاء تجربة "المونديال".

وقد وصل الأمر بمؤسسة الصحة العقلية الأميركية إلى حد ربط جسر تواصل كبير بين الحدث الكروي العالمي والصحة العقلية، بعدما اعتبرت الشعور بالمتعة لدى المشجعين بمثابة ترويح وتنفيس عن الإحباط الذي تخزنه النفس البشرية لفترة طويلة من الزمن، ما ينبئ بحدوث "فراغ عاطفي" بعد نهاية الحدث.

كما أن "المونديال" منافسة كروية تقام مرة واحدة كل أربع سنوات، بكل ما لها من حمولة تاريخية ونفسية وحتى إيديولوجية في ذهن المشاهد الشغوف بالكرة والتشجيع، ما يضاعف من حدة الحسرة على فراق أجوائها قياسا بطول المدة الزمنية التي تفصل كل بطولة لكأس العالم عن أخرى.

وتتمثل الأعراض المباشرة والظاهرة التي يفرزها "اكتئاب ما بعد المونديال" في الكسل والخمول وحتى العزلة والانطواء على النفس في الكثير من الأحيان.

وهي الإفرازات التي تصيب عادة ذلك المشجع المتحمس لمنتخب بعينه، أو المتعصب لنجم من نجوم الكرة المستديرة، على غرار ما شهده المونديال القطري الأخير، كلما تعلق الأمر بمواجهة كروية كان طرفا فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أو الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وحتى الظاهرة الفرنسية كيليان مبابي.

فيما ينصح العديد من الأخصائيين الفئات المعرضة لهذا النوع من الاكتئاب إلى تفادي إعادة مشاهدة المباريات "المونديالية" من جديد، مع العمل على الانغماس وسط نشاط اجتماعي منتظم، وذلك حتى لا يصاب المعني بما يصطلح عليه بـ "الهوس".

الجماهير المغربية مهددة بـ "اكتئاب" غير مسبوق

حقق المنتخب المغربي لكرة القدم، خلال فعاليات المونديال الأخير، أكبر مفاجأة ببلوغه المربع الذهبي وسط تفاعل جماهيري قوي، وهو ما سيكون له وقع سلبي كبير على نفسية المشجعين المغاربة، الذين سيجدون أنفسهم حتما أمام حتمية العودة إلى حياتهم اليومية المثقلة بالمشاكل وإلى مجابهة وضعهم الاجتماعي الصعب.

ومن شأن سقوط هؤلاء من أعالي السحاب، بفعل النشوة التي خلفها التأهل إلى أدوار متقدمة من "المونديال" واصطدامهم المباشر بالحقيقة المرة المتمثلة في تدني المستوى المعيشي والاقتصاد المرهق أن يخلف من ورائه حالات من الاكتئاب وحتى الصدمات النفسية. وذلك بعدما كان تركيز "المغاربة" منصبا على مسار المنتخب وما سيحققه من نتائج في الدوحة القطريةأ على خلفية نشوة الانتصارات التي تذوقها اللاعبون والأنصار هناك.

"المتيمون" بحب الكرة في حاجة إلى "ترميم نفساني"

قال أخصائي علم النفس العيادي، الدكتور سعيد بلحيمر، بأن درجة الاكتئاب عادة ما تقاس بمدى علو الطموح الذي يراود الشخص أو شريحة معينة من تركيبة معينة في المجتمع"، وأرجعه إلى الفراغ الطبيعي وحتى غير الطبيعي الكفيل بإفراز نوع من الحسرة والألم، على شاكلة ما قد يعاني منه ويتعرض له المتيمون بحب متابعة مباريات كرة القدم بعد نهاية "مونديال قطر".

ويترقب الدكتور إصابة ضحايا "الاكتئاب الكروي" بملل وشرود ذهني إلى درجة "التيهان"، كما يبدوا هؤلاء وكأنهم يعانون الحرمان والنقص ومرشحون حتى لفقدان الذوق في التواصل مع المحيط الداخلي والخارجي على حد سواء، إلى درجة تصبح فيها بعض الحالات في حاجة إلى رعاية نفسية "في ظل افتقاده للآليات القادرة على تعويضه عن ذلك الفراغ"، وفقا للمتحدث.

وقد وصل الأمر بالأخصائي النفساني إلى التحذير من مغبة عدم التخلص السريع من تلك الأعراض "بحكم أنها كثيرا ما تتسبب في حدوث نرفزة وصدامات وردود أفعال سلبية وغير مفهومة في بعض الأحيان، وذلك حتى وسط الفضاءات التي لها علاقة بمختلف مناحي الحياة، قياسا بما يتولد لدى الشخص المكتئب من ميول للقيام بأعمال معبرة عن الآلام والإحباط، على خلفية فقدانه لكل ما له علاقة بطموحه ووجدانه وكأنه يسبح وسط فراغ ممنهج".

من شأن السلبيات العامة التي تفرزها نهاية الحدث الكروي أن ينطبق على الجماهير المغربية، مثلا "بحكم أن هؤلاء سيصطدمون بالواقع الاجتماعي المعاش في بلدهم، بعدما اعتادوا على نسق معين خلال "المونديال القطري".

فيما تنطبق السلبيات الخاصة على شريحة معينة من المجتمع، خاصة فئة الشباب المولع بالكرة والذي أراه صراحة في حاجة إلى الرعاية، مع أن السلطات وجدت طريقا ربما لأجل تعويض هؤلاء بعد أن أعلنت الجزائر ترشحها لاحتضان "كان 2025" في محاولة لترميم نفسية هؤلاء بعد خيبة الإقصاء من "المونديال" والاكتئاب الذي يبقى مرشحا للسيطرة على غالبيتهم بعد نهايته".