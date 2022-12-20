تعليم عالي: تحديد تاريخ الشروع في التوقيع الإلكتروني

سيشرع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 2 جانفي المقبل في استعمال التوقيع الإلكتروني.

وفي تصريح للصحافة وعلى هامش تدشين مؤسسة فرعية ذات طابع اقتصادي بالمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أنه سيتم "ابتداء من 2 جانفي في استعمال التوقيع الإلكتروني"، معتبرا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة "قفزة هامة للقطاع في مجال رقمنة حوكمته".

وأضاف الوزير في ذات السياق، أن قطاعه قام بإعداد "مخطط رئيسي رقمي يتكون من 102 مشروع أو برنامج رقمي، يهدف الوصول سيما إلى صفر ورق"، مشيرا إلى أن المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، خالية من الملصقات الورقية لاستعمالها الطرق الحديثة في تعاملها سواء داخل أو خارج المؤسسة. وعن تدشين أول مكتب دراسات فرعي بالمدرسة، أكد الوزير أن هذا الإنشاء الذي سيتبعه "إنشاء مكاتب دراسات أخرى على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية".