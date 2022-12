Lionel Messi bat le record absolu sur Instagram

Lionel Messi, sacré champion du monde avec l’Argentine dimanche contre la France, a battu un record sur le réseau social Instagram. Sa publication avec le trophée est devenue la plus aimée pour un sportif de haut niveau.

Lionel Messi n’en finit plus de battre des records. Dimanche soir, l’Argentin a ajouté la Coupe du monde à son palmarès déjà long comme le bras. En finale au Qatar, le septuple ballon d’Or a dominé l’équipe de France, aux tirs au but et après un match historique.

En tant que capitaine de l’Albiceleste, le joueur de 35 ans a ensuite reçu le trophée. Sur son compte Instagram, Lionel Messi a posté une photo de ce moment, accompagné d’un message. « Champions du monde !!!! Merci beaucoup à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent et aussi à tous ceux qui ont cru en nous. Nous prouvons une fois de plus que les Argentins, lorsque nous combattons ensemble, sommes capables d’obtenir ce que nous voulons […] Nous l’avons fait. »