المولودية تحسم الداربي العاصمي

حسمت مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، الداربي العاصمي الكبير الذي جمعها باتحاد الجزائر على ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وتندرج المقابلة في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى حيث تأجلت سابقا بسبب انشغال الاتحاد بالمنافسة الإفريقية.

ولم ترقى المواجهة إلى المستوى المطلوب وسط حضور جماهيري ضعيف عكس ما كان مألوفا في الداربيات السابقة، وعرف أشبال المدرب التونسي فوزي البنزرتي كيف يحسمون المقابلة بهدف وحيد في الدقيقة 67 برأسية محكمة من عزيز بن عبدي.

وسمحت هذه النتيجة للمولودية بالارتقاء إلى المركز الثالث برصيد 25 نقطة، فيما يبقى أبناء سوسطارة بدون فوز للمقابلة الخامسة على التوالي ويتراجعون إلى المرتبة السابعة بـ19 نقطة.

في مواجهة أخرى، ضيع المتصدر شباب بلوزداد فرصة التتويج باللقب الشتوي بعدما اكتفى بالتعادل أمام اتحاد بسكرة على ملعب 20 أوت.

وتقدم بلخير للشباب في الدقيقة 62 قبل أن يعدل الضيوف في الدقيقة 86 عن طريق ضربة جزاء نفذها بوكاروم.

ويبقى أبناء العقيبة في الصدارة بـ31 نقطة فيما يتواجد أبناء الجنوب في وسط الترتيب برصيد 18 نقطة.