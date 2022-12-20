الجلفة: توقيف سبعة أشخاص وحجز مهلوسات

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة في الجلفة، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف سبعة مشتبه فيهم في العقدين الثالث والرابع من عمرهم لتورطهم في حيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قصد الترويج.

العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات جد مؤكدة، مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المؤثرات العقلية بمدينة عين وسارة ، ليتم فور ذلك نصب كمين محكم أفضى إلى توقيف المعني وبحوزته كمية أولية من المؤثرات العقلية.

وبعد التحقيق معه تم التوصل إلى تحديد هوية شركائه الستة الذين أُوقِفُوا خلال وقت وجيز مع حجز كمية إجمالية من المؤثرات العقلية قدرها:5459 قرص مهلوس بالإضافة إلى مبلغ مالي قيمته:88400 دج من عائدات الترويج وبعض المعدات والهواتف النقالة التي كان يستعملها أفراد الشبكة في عملية التواصل فيما بينهم.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قُدِمَ المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، ليتم بعد إحالة ملفهم على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، إيداعهم رهن الحبس المؤقت، على أساس جناية تسيير وتنظيم وتمويل ووضع للبيع وشراء قصد البيع وتحزين وتوزيع ونقل مؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة.