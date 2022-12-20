اعتماد 4 آلاف مؤسسة ناشئة على المستوى الوطني

أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين مهدي، على أن الدولة تدعم المبادرات والمؤسسات الناشئة ومستقبل الشباب في مجال المقاولاتية.

وشدد ياسين مهدي وليد اليوم الثلاثاء من ولاية ميلة على ضرورة مرافقة الشباب على التوجه للمقاولاتية وإنشاء المؤسسات الناشئة بهدف دعم الإقتصاد الوطني وتطوير القطاع الصناعي في مختلف المجالات. كما دعا الشباب إلى الإسراع في خلق مؤسسات جديدة والتحلي بروح المبادرة و الابتكار و الإبداع.

وأكد على أن مصالحه الوزارية ومنذ نشأة الوزارة تعكف على تشجيع المبادرات ودعم المؤسسات الناسئة و توحيه المستثمرين في هذا المجال بما يمكنهم من إنجاح مشاريعهم، وفي هذا السياق كشف الوزير بأنه تم تأسيس نحو 4000 مؤسسة ناشئة منذ إنشاء الوزارة، ويأتي ذلك في نطاق سعي الحكومة ووزارته لتشجيع "بروز جودة ونوعية عالية وموجة جديدة من المقاولين الذين يقودون مؤسسات ناجعة تحقق الثروة وذات جدوى اقتصادية".

واوضح الوزير خلال تدخله بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف في افتتاح اشغال يوم دراسي هام حول المؤسسات الحاضنة والمؤسسات الناشئة بأن مثل هذه المؤسسات بوسعها الحصول والاستفادة من آليات الدعم المالي المعتمدة من الحكومة والتي توفر دعما بقيمة 500 مليون الى 15 مليار سنتيم.

وشجع الوزير بالمناسبة طلبة الجامعات وخريجيها على ولوج هذا الميدان منوها بما حققته الدولة لتوفير مناخ الاعمال المحفز ومن ذلك قانون المقاول الذاتي الذي وقعه رئيس الجمهورية مؤخرا وكذا القانون المعدل لقانون الوظيف العمومي الذي سيسمح لأصحاب الكفاءات والابتكارات من عمال القطاع لاخذ عطلة استثنائية لتأسيس شركاتهم.. كما تم تقديم مداخلات من قبل مسؤولين بالوزارة عن كيفيات تأسيس شركات ناڜئة وحاضنات أعمال ناجعة.