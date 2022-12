Le MCA s’offre l’USMA

Le MC Alger a remporté le grand derby algérois face à l’USM Alger (1-0).

Le MC Alger a tiré profit du faux-pas concédé par le leader en s’imposant face à l’USM Alger (1-0) dans le grand derby de la capitale qui s’est joué devant un maigre public au stade du 5 Juillet.

Déjà vainqueur de l’ES Sétif la semaine passée, le Mouloudia a fêté son retour au temple olympique avec une deuxième victoire d’affilée en championnat grâce à une tête de Benabdi à la 67e minute.

En portant son total à 25 points, le MCA repasse devant la JS Saoura à la troisième place et revient à six points du CRB.

Alors que les Rouge et Noir qui signent leur cinquième place sans victoire, restent septièmes avec 19 points, mais avec deux matchs en moins.