صناعة المركبات: زغدار يدعو ألمانيا للاستثمار في الجزائر

استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، كاتبة الدولة البرلمانية لدى وزير الاقتصاد الألماني، فرانشزكا برانتنر، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصناعة، فقد حضر اللقاء سفيرة ألمانيا بالجزائر، إليزابيت وولبرز، ووفد من وزارة الاقتصاد الألمانية، وإطارات من وزارة الصناعة، كما تمحور اللقاء حول واقع العلاقات الاقتصادية والصناعية وآفاق وسبل تطويرها وتعزيزها لترقى لمستوى العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين.

وحدد الجانبان، اللذان أكدا إرادة بلديهما لتعزيز التعاون المشترك، مختلف المجالات التي يمكن أن تشكل فرصا للشراكة بين الجزائر وألمانيا لاسيما تلك المتعلقة بالصناعات الميكانيكية خاصة فيما تعلق بصناعة المركبات، الصناعات التحويلية، الغذائية، الصيدلانية، الكيميائية.

وفي حديثه، تطرق زغدار إلى الإمكانيات والمؤهلات الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها الجزائر والتي تجعل منها أحد أهم وجهات الاستثمار، كما أبرز الضمانات، التحفيزات والمزايا الجديدة التي يمنحها قانون الاستثمار للمستثمرين داعيا المؤسسات الألمانية إلى استغلالها وتجسيد مشاريعهم في الجزائر.

من جانبها، جددت كاتبة الدولة الألمانية، تأكيدها على اهتمام بلادها في ترقية وتطوير تعاونها مع الجزائر معربة عن أملها في توسيع الديناميكية والحركية الاقتصادية التي تشهدها العلاقات الثنائية.