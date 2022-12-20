البليدة: تعليق إنتاج مسحوق عصير "أميلا" مؤقتا

علقت مديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية البليدة، إنتاج مسحوق عصير "أميلا"، بشكل مؤقت، إلى غاية ظهور نتائج التحاليل المخبرية.

وقد أكد مدير التجارة، أحمد قمري، في اتصال بـ"الخبر"، التعليق المؤقت، مبررا الإجراء المتخذ، بأنه يدخل ضمن نشاط "المراقبة الدوري" لمصالح التجارة، بإخضاع المنتوج إلى التحاليل المخبرية، وهم في انتظار تقرير نتائج التحاليل. يشار إلى أن الوسط التربوي الرسمي وأولياء تلاميذ، نبهوا إلى عودة ظاهرة استهلاك أبناء لهم لمسحوق عصير "اميلا" بإضافة مواد كيماوية أخرى إليه وتحويله إلى مادة مخدرة، والتي تناولتها "الخبر" بحر الأسبوع الجاري

وأوضحت الشركة المسؤولة عن إنتاج هذا النوع من العصير، في دفاعها عن منتوجها ل"الخبر" بأنها غير مسؤولة عن "الاستعمال السيئ" للمسحوق، وأن المواد الأولية المصنعة لهذا المنتوج تخضع لفحوصات منتظمة داخل وحدات الإنتاج والمخابر الخارجية المعتمدة.

للتذكير، سبق وأن أوقفت السلطات الوصية، إنتاج منتوج "اميلا"، بشكل مؤقت في العام 2018، بعد تداول شكوك من وجود مادة مخدرة بالمسحوق، ليعود تسويق وصناعته من جديد، بعد تأكيد نتائج التحاليل عدم وجود أي مادة مخدرة بالمنتوج.