فوز ساحق للوفاق وتأهل صعب لبارادو وخنشلة

أجريت، اليوم الأربعاء، أربعة لقاءات متأخرة في إطار الدور الثاني والثلاثين من منافسة كأس الجزائر، وأسفرت عن تأهل أندية الرابطة المحترفة الأولى.

ولم يجد أحد أكبر الاختصاصيين في المنافسة، وفاق سطيف، أي عناء في تجاوز عقبة هلال شلغوم العيد وعاد بفوز ساحق استقر عند ستة أهداف دون مقابل.

وعلى عكس أبناء عين الفوارة، وجد نادي بارادو واتحاد خنشلة صعوبة كبيرة في المرور إلى دور القادم، حيث احتاج الأكاديميون لضربات الجزاء من أجل تجاوز وداد مستغانم على ملعب الدار البيضاء، فيما جاء فوز "السيسكاروة" بهدف في الوقت الإضافي على حساب ميثالية تيغنيف.

في آخر المقابلات عادت شبيبة جيجل لورقة التأهل من تبسة بعد الإطاحة بالاتحاد المحلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

النتائج:

نادي بارادو - وداد مستغانم 2 - 2 (تأهل بارادو بركلات الترجيح)

هلال شلغوم العيد - وفاق سطيف 0 - 6

اتحاد تبسة - شبيبة جيجل 2 - 3

اتحاد خنشلة - ميثالية تيغنيف 1 - 0 (بعد الوقت الاضافي).