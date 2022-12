L’Algérie a signé un document avec la Grande Mosquée de Paris, portant importation des viandes Halal certifiées depuis la France.

Cette signature fait suite à une consultation et une coordination avec les services du ministère du Commerce et de la promotion des exportations, a souligné le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Belmehdi.

La certification a été confiée à l’Institut Abdelhamid Ben Badis, attaché à la Mosquée de Paris.