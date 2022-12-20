وزارة التربية تطمئن خريجي المدارس العليا

طمأنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، كل خريجي المدارس العليا للأساتذة بخصوص عملية الترسيم الخاصة بالأساتذة المتعاقدين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه على إثر الشروع في عملية الترسيم الفوري للأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة، أكدت الوزارة مرة أخرى بأن الأولوية المطلقة في التوظيف تعود لخريجي المدارس العليا للأساتذة.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية التوظيف التي باشرتها مصالحها لا علاقة لها بالمناصب المخصصة والمحجوزة سنويا لفائدة منتوج هذه المدارس، كما أكدت أن هذه العملية لا تمس بالتزامات الوزارة الخاصة بالتوظيف السنوي لهم.