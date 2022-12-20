"الشان": أوغندا تتراجع عن قرار الانسحاب

أعلن مدرب المنتخب الأوغندي، ميلوتين سريدوجيفيتش المعروف باسم "ميتشو"، عن القائمة الأولية المعنية بالمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقررة في الجزائر مطلع السنة الجديدة.

وكشف "ميتشو"، خلال مؤتمر صحفي، عن قائمة من 35 لاعبا وفق ما نقلت الاتحادية الأوغندية على حسابها الرسمي في "تويتر".

وأكد المدرب الصربي، الذي يشرف على العارضة الفنية للمنتخب الأول كذلك وواجه "الخضر" شهر جوان الماضي ضمن تصفيات "الكان"، أن المنتخب المحلي سيدخل معسكرا تحضيريا ابتداء من يوم غد الأربعاء داخل البلاد قبل أن يخوض بطولة ودية مصغرة في تونس بداية الشهر المقبل.

وبعد الكشف عن البرنامج التحضيري فإن المنتخب الأوغندي قرر التراجع عن الانسحاب من "الشان"، حيث تتواجد "الرافعات" في المجموعة الثانية رفقة الكونغو الديمقراطية، السنغال وكوت ديفوار، التي ستقام مبارياتها في ولاية بعنابة.

وسيخوض المنتخب الأوغندي أولى مواجهاته يوم 14 جانفي المقبل ضد منتحب الكونغو الديمقراطية بملعب 19 ماي 45.

وكان رئيس الاتحادية الأوغندية قد أعلن، الأسبوع الماضي، عدم المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين بسبب انعدام الموارد المالية.