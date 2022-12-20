ميسي ينجو من حادث وشيك

نجا نجم كرة القدم ليونيل ميسي وعدد من زملائه من حادث مروع، خلال احتفالات منتخب الأرجنتين بالتتويج بكأس العالم قطر 2022.

وانطلق راقصو التانجو في موكب داخل سيارة مكشوفة بعد وصولهم إلى العاصمة بوينس أيريس، للاحتفال مع الجماهير في شوارع العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وتداولت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر فيه ميسي رفقة آنخيل دي ماريا و لاعبين آخرين أعلى ظهر الحافلة المكشوفة.

وفجأة التفت السيارة ليجد اللاعبون أنفسهم في مواجهة أسلاك أعمدة الكهرباء، قبل أن يخفضوا رؤوسهم بسرعة لتفادي خطر الصعق بالكهرباء.

ووصل ميسي وزملاؤه إلى إلى مطار إيسيسا الدولي في العاصمة بوينس أيريس في حوالي الساعة 2 صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء، بعد فوزهم في قطر.

واستقبلهم الآلاف من المشجعين، وهم يشقون طريقهم نحو ملعب تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، حيث أمضوا الليلة هناك.



وتوج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم، مساء الأحد الماضي، بالفوز على نظيره الفرنسي (4-2) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3) على أرضية ملعب "لوسيل".