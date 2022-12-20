الأرجنتين: جماهير غفيرة تحتفل بأبطال العالم

تواصلت احتفالات آلاف المشجعين الأرجنتينيين ، منذ فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 وتتويج راقصي التانغو أبطالا للعالم الأحد الماضي.

واستقبلت جموع المشجعين الغفيرة منتخب الأرجنتين استقبال الأبطال في العاصمة بوينس آيرس، صباح الثلاثاء، بعد وصول الطائرة التي أقلت ليونيل ميسي ورفاقه عقب الفوز بكأس العالم لكرة القدم إلى مطار إيزيزا.

اللاعبون الذين كانوا يرتدون ميدالياتهم الذهبية حول أعناقهم تناوبوا رفع كأس العالم عاليا، في خضم حشد كبير من الجماهير حول حافلة مكشوفة، ورفرفت رايات الأرجنتين بين الجماهير ابتهاجا بهذا الفوز.

وبينما كانت الحافلة تشق طريقها بين الجماهير ، ترنم المشجعون بسعادة على إيقاعات الأغاني وأضواء الألعاب النارية التي توهجت في السماء.