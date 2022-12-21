العاصمة: تذبذب في توزيع الماء بهذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" عن قيامها اليوم الأربعاء بأشغال على مستوى محطة معالجة المياه الخام "نظام تزويد الجزائر" مبرمجة بداية من الساعة التاسعة صباحا من هذا اليوم ولمدة أربع وعشرين ساعة.

وأوضحت "سيال" في إشعار لها إن هذه الأشغال ستتسبب في تذبذب في عملية التزود بالمياه الشروب على مستوى بلديات تسالة المرجة، الرحمانية، زرالدة، المعالمة، سطاوالي، عين البنيان، الحمامات وبابا حسان.

بينما سيمس تذبذب توزيع الماء في بلديات الدويرة أحياء 1000و 2100 و1400مسكن ابزيو وأحياء وكالة عدل 3254 و3746 مسكن وحي بن جيلالي.

في حين تمس هذه التذبذبات في التوزيع في بلديتي بئر توتة وأولاد شبل حي 3216 مسكن وقرية الشعيبية وحيي 2160 و1194 مسكن.

وأكدت "سيال" لزبائنها القاطنين في هذه البلديات بأن عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال، كما قدمت لهم اعتذاراتها عن الإزعاج الناجم عن هذه الأشغال.