المسيلة: إسعاف أربعة متسممين بالغاز

أسعفت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة فجر اليوم الأربعاء أربعة أشخاص من عائلة واحدة تعرضوا لتسمم بالغاز بمنزلهم الواقع بحي كروع بمدينة حمام الضلعة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان بأن إسعافات الوحدة الثانوية بجمام الضلعة تدخلت فجر هذا الأربعاء في تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة (05:40) على مستوى حي كروع بمدينة حمام الضلعة لأجل اسعاف أشخاص لهم حالة دوار.

وأضاف نفس المصدر إن الضحايا الأربعة الأب والأم والابن والبنت وجدوا وهم يعانون من حالة دوار نتيجة استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون الذي يكون قد تسرب من قناة تصريف الغازات التي أصيبت باعوجاج عند نهايتها، حيث تم إسعافهم وإجلائهم إلى عيادة حمام الضلعة.