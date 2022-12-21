أسعار النفط تحت هذه العتبة

تراجعت أسعار النفط عالميًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من تراجع الطلب.

كما عوض سحب أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين أكبر مستورد للنفط.

وبحلول الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير المقبل بنحو 0.49 بالمائة، إلى 79.60 دولارًا للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم فبراير القادم بنسبة 0.54 بالمائة، إلى 75.82 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على ارتفاع مع تراجع الدولار الأمريكي.

وتراجعت مخزونات النفط الأمركية بنحو 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر الجاري، وفقا لمصادر السوق نقلا عن بيانات من معهد النفط الأمريكي.