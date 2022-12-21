حجز 5400 قرص مهلوس في تلمسان

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك وأعوان الفرقة المتنقلة ومركز الحراسة الجمركية هنين التابعين لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتلمسان، بالمديرية الجهوية للجمارك في تلمسان، من حجز 5400 قرص مهلوس، مخبأة بإحكام داخل سيارة سياحية، كما تم توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وحسب بيان خلية الاتصال بالمديرية الجهوية، فإن هذه العملية تكرس الجاهزية القصوى لأعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله، لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا على صحة وسلامة المواطن وحرصا على المساهمة في استتباب الأمن والنظام العامين.