الصحة العالمية تحذر من نقص هذه الأدوية

قالت ليزا هيدمان، رئيسة مجموعة منظمة الصحة العالمية للإمدادات والحصول على الأدوية، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع حالات العدوى في جميع أنحاء العالم أدى إلى نقص في المضادات الحيوية بما في ذلك البنسلين والأموكسيسيلين. وحسب مسؤولة منظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 80 بالمائة من 35 دولة بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة، والتي جمعت بياناتها منظمة الصحة العالمية، تعاني من نقص في المضادات الحيوية المرتبطة بالبنسلين، مع افتراض أن الوضع أسوأ في الدول الفقيرة والأكثر فقرا.

البلدان الأصغر التي يتعين عليها استيراد المضادات الحيوية. وقالت هيدمان لصحيفة فاينانشيال تايمز: "حدث النقص لأن الدول لم تتوقع أن تصيبنا عدوى الجهاز التنفسي بشدة في العام الأول بدون أقنعة".

وذكرت الصحيفة، نقلا عن خبراء في الصحة، أن سببا آخر للنقص الحالي في هذه الأدوية هو جائحة كوفيد- 19 التي أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وانخفاض الطلب على المضادات الحيوية، مما أدى بدوره إلى انخفاض إنتاجها.