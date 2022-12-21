سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع شركة ألمانية

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" مذكرة تفاهم مع الشركة الألمانية H&R لإنجاز دراسة جدوى لمشروع صناعي في الجزائر.

وجاء في بيان للمجمع اليوم الأربعاء بأن سوناطراك والشركة الألمانيةH&R، وقعتا على هامش الملتقى الجزائري الألماني الرابع للطاقة، مذكرة تفاهم لإنجاز دراسة جدوى لمشروع صناعي في الجزائر بالشراكة مع H&R بغرض تثمين المنتجات الثانوية لوحدات زيوت التشحيم لمصفاة أرزيو.

وأضاف البيان إن هذا المشروع سيسمح بإنتاج منتجات خاصة ذات قيمة مضافة عالية تستخدم بشكل خاص في الصناعات الصيدلانية ومستحضرات التجميل وإطارات المركبات لصالح السوق الوطنية وللتصدير.