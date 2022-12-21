غليزان: توقيف شخصين وحجز مخدرات

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخصين وحجز 08 صفائح من المخدرات، بعد نصب نقطة مراقبة أمنية على مستوى المدخل الشمالي للمدينة، أفضت إلى توقيف سيارة أجرة قادمة من إحدى الولايات المجاورة.

وبعد إجراء المراقبة الأمنية والتفتيش الدقيق للمركبة، تم ضبط بحوزة شخصين كيس بلاستيكي بداخله 08 صفائح من المخدرات من القنب الهندي.

وقد أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما، حيث تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان عن قضية حيازة ونقل مخدرات لغرض البيع ضمن جماعة إجرامية منظمة.