تعرّف على سعر وجودة " بشت" ميسي

كشف تقرير فرنسي، أنه بمجرد أنه ما وضع أمير قطر شيخ تميم بن حمد آل ثاني المعطف العربي التقليدي باللونين الأسود والذهبي على كتف حتى أصبح بعدها بساعات قليلة قطعة ملابس عصرية لدى الأرجنتينيين.

وأكدت صحيفة " ليكيب"، أن العديد من مشجعي منتخب " التانغو" بقوا يتجولون في اليوم الثاني من التتويج ببطولة كأس العالم ببشت في العاصمة القطرية.

وأوضح المصدر ذاته، أن عشاق المنتخب أرادو أن يبقى " البشت" ذكرى بهذا الإنجاز العظيم.

وتمكن متجر" أحمد سالم"، الذي صنع " البشت" المشهور من تحقيق مبيعات تاريخية يوم الإثنين الماضي، خاصة وأنه كان يزوّد العائلة المالكة القطرية منذ فترة طويلة، فأحد متاجر " البشت"، كان عادة يبيع 8 إلى 10 قطع يوميا من هذه العباءة العربية التقليدية، لترتفع إلى 150 نسخة في اليوم التالي لتتويج منتخب الأرجنتين.

وختمت " ليكيب "، بأن من المبيعات 3 نسخ تشبه المعطف الراقي الذي كان يرتديه ميسي وهو مصنوع من القطن الياباني وخيط الذهب الألماني وقيمته تقارب 2000 يورو.