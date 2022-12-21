خطوة مفاجئة لزيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه في طريقه إلى واشنطن حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء.

وهذه هي أول رحلة خارجية له منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهر فيفري 2022.

وأكد البيت الأبيض الرحلة، مضيفا أن واشنطن ستزود أوكرانيا ببطاريات صاروخ باتريوت، مما يزيد بشكل كبير من قدرة الدفاع الجوي للبلاد.

وسيخاطب زيلينسكي الكونغرس ويعقد عددا من الاجتماعات.

وكتب الرئيس الأوكراني على تويتر: "في طريقي إلى الولايات المتحدة لتعزيز المرونة والقدرات الدفاعية لأوكرانيا".

ويستضيف زيلينسكي بانتظام قادة أجانب في العاصمة كييف، كما زار القوات في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتحدث الرئيس الأوكراني بشكل متكرر إلى زعماء العالم عبر الهاتف، وعبر الفيديو - ويتم ذلك غالبا من مكتبه في كييف.

لكن الزيارة المفاجئة لدولة أجنبية هي الأولى منذ بدء الحرب، وتشير أيضا إلى أهمية علاقة أوكرانيا بالولايات المتحدة، التي أدت دورا رائدا في تقديم الدعم العسكري.